Serbia-Francia: presidente Vucic riceve ambasciatore Mondoloni in visita commiato

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi l'ambasciatore francese a Belgrado, Frederic Mondoloni, in visita di commiato. Secondo una nota della presidenza della Repubblica, Vucic ha ringraziato Mondoloni per il contributo dato al rafforzamento delle relazioni bilaterali fra i due paesi, ricordando in particolare la recente visita del presidente francese Emmanuel Macron a Belgrado. Con tale visita, ha detto Vucic, i due paesi hanno confermato la volontà di far avanzare la cooperazione politica ed economica, come pure la collaborazione in tutti i settori di interesse comune. L'ambasciatore Mondoloni ha confermato il proprio impegno anche in futuro per uno sviluppo dei rapporti tra Francia e Serbia. L'ambasciatore ha poi ribadito il proprio sostegno alla politica di pace e stabilità regionale che il presidente Vucic conduce. Mondoloni si è infine detto felice di vedere che nel corso del proprio mandato la Serbia e la regione dei Balcani occidentali sono tornate nell'agenda francese. "Il presidente Macron ha trovato un'accoglienza molto calorosa ed è ripartito con una grande energia per il lavoro sui rapporti con la Serbia e la regione", ha detto Mondoloni. (segue) (Seb)