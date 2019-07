Roma: Gasparri, Raggi finta tonta. Chi non fa è colpevole quanto chi fa male, ne prenda atto e lasci

- "Dopo oltre tre anni di inazione, non sorprendono le dichiarazioni surreali e furbesche, tipiche di chi vuol fare il finto tonto, del sindaco Raggi riguardo alle gravi problematiche riscontrate ancora una volta a Roma dopo le intense piogge di domenica scorsa". Lo dichiara, in una nota, ilsenatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "La Capitale - aggiunge - è in stato di totale abbandono e a poco valgono le infondate giustificazioni del primo, ahimè, cittadino, che oggi parla di 'interventi in corso per risolvere i problemi di raccolta delle acque piovane'. Se la città non fosse sporca come mai era accaduto, se lo spazzamento di strade e marciapiedi fosse svolto quotidianamente, se le caditoie e i chiusini fossero ripuliti a cadenze regolari e ravvicinate, se le alberature fossero curate a partire dalla loro necessaria potatura che non si effettua da anni, se insomma la manutenzione ordinaria, a cui il sindaco aveva promesso di dedicarsi, tanto da rinunciare per questo persino alle Olimpiadi, fosse realizzata, Roma sarebbe una città quasi normale. Invece Raggi e la sua amministrazione sono state incapaci di agire e di provvedere a dare soluzione alle mille manchevolezze del passato ora aggravatesi in modo intollerabile. Chi non fa è colpevole quanto chi fa male. Raggi ne prenda atto traendone le conseguenze. Non imponga ai romani e ai tanti cittadini del mondo che la visitano di subire altri due anni di questo degrado infinito". (Com)