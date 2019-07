Partenariato orientale: prestiti Bei pari a 8,9 miliardi fra il 2007 e il 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti complessivi della Banca europea per gli investimenti (Bei) ai paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina) sono stati pari a 8,93 miliardi di euro fra il 2007 e il 2018. Lo scorso anno il volume dei prestiti della Bei nel vicinato orientale ha raggiunto i 632 milioni di euro, in leggero calo rispetto all'anno precedente quando la Banca ha prestato 734 milioni di euro alla regione. Il sostegno al settore infrastrutture (trasporti, energia, acqua) nel 2018 ha rappresentato il 61 per cento del volume dei prestiti, seguito dall’assistenza al settore privato (25 per cento), manifatturiero (9 per cento) e agricoltura (6 per cento). Il Partenariato orientale mira ad aumentare la prosperità aperta, la stabilità nella regione e lo sviluppo di aree globali, tra cui lo sviluppo economico, il rafforzamento delle istituzioni, il buon governo, la connettività, l'efficienza energetica, l'ambiente e i cambiamenti climatici. (Res)