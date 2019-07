Foggia: incendio di 33 veicoli per la raccolta rifiuti

- Durante la notte in località Pozzo Cavo a San Giovanni Rotondo (Fg) sono stati distrutti in un incendio trentatré veicoli per la raccolta dei rifiuti. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti i quali stanno conducendo le indagini anche attraverso l'acquisizione delle telecamere di sicurezza. I mezzi non contenevano rifiuti al momento del rogo.(Ren)