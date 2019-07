Romania: premier Dancila a colloquio con von der Leyen, focus su nuova Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nell'occasione Dancila ha espresso il suo interesse per un portafoglio importante per la Romania all'interno del nuovo collegio dei commissari, che rifletta l'esperienza del paese maturata anche dopo l'esperienza della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. Secondo un comunicato del governo romeno, durante il colloquio, il primo ministro si è congratulato con il nuovo capo dell'esecutivo europeo per l'elezione alla guida della Commissione e ha ribadito il sostegno del governo di Bucarest durante il suo mandato. Inoltre, Dancila ha sottolineato che, per la Romania, la Commissione europea rimane un partner chiave e un pilastro fondamentale nell'architettura istituzionale dell'Unione europea. (segue) (Rob)