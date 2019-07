Romania: premier Dancila a colloquio con von der Leyen, focus su nuova Commissione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facendo riferimento alla formazione della futura Commissione europea, la premier Dancila ha espresso interesse per un portafoglio coerente all'interno del collegio dei commissari, che rifletta le competenze della Romania, nonché il contributo al consolidamento e allo sviluppo dell'agenda europea, evidenziato anche dal buon esercizio del mandato della Romania alla presidenza del Consiglio dell'Ue. A sua volta, il presidente eletto della Commissione europea ha rivolto le sue congratulazioni al primo ministro Dancila per i risultati ottenuti dalla Romania alla presidenza del Consiglio dell'Ue. Il primo ministro romeno e il presidente eletto della Commissione europea hanno concordato di proseguire il dialogo, sia durante una prossima visita a Bruxelles del primo ministro Dancila, sia in una prossima visita in Romania di Ursula von der Leyen", si legge nel comunicato (Rob)