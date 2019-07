Ucraina: ufficio presidenza, pronti a lancio canale televisivo internazionale in lingua russa

- Le autorità ucraine intendono creare un canale televisivo internazionale in lingua russa, allo scopo di “rafforzare la posizione del paese nella guerra dell’informazione”. Lo ha dichiarato il vice direttore dell’ufficio di presidenza ucraina, Kyrylo Tymoshenko, in un’intervista all’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Un canale televisivo con tali caratteristiche si rivolgerebbe agli ucraini che vivono nei territori del Donbass e della Crimea e quelle dei cittadini della Federazione Russa. “Abbiamo sviluppato un’opzione di lancio di un canale ucraino in lingua russa, che potrà essere seguito da tutti i russofoni nel mondo”, ha spiegato Tymoshenko. L’emittente dovrebbe essere statale, come vorrebbe il capo dello Stato Volodymyr Zelensky, “ma stiamo negoziando anche con canali privati per avere i diritti sui programmi televisivi migliori”. (Res)