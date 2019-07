Russia: quasi 40 per cento cittadini non vuole Putin come presidente dopo il 2024

Mosca, 30 lug 10:11 - (Agenzia Nova) - Il 38 dei cittadini russi non vorrebbe che Vladimir Putin mantenga la carica di presidente al termine del suo attuale mandato, che scadrà nel 2024. È quanto emerge da un sondaggio del Levada Center. Nell'ultimo anno, la quota di persone sfavorevole alla permanenza di Putin al potere è aumentata di 11 punti percentuali. La quota del 38 per cento è stata superata in precedenza nell'ottobre del 2012 e nel medesimo periodo del 2013: in quelle due occasioni le percentuali si sono attestate al 40 e al 45 per cento. Il 54 per cento degli intervistati desidera invece che Putin resti al Cremlino anche dopo il 2024. (Rum)