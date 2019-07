Russia: allarme Greenpeace, fumo incendi in Siberia potrebbe raggiungere Mosca

- Il fumo scaturito dagli incendi boschivi in Siberia potrebbe arrivare fino alla capitale russa, Mosca. Lo ha dichiarato Grigorij Kuksin, membro della rappresentanza russa di Greenpeace. "In teoria potrebbe teoricamente arrivare fino a Mosca, se permanesse lo stesso forte vento verso ovest di qualche giorno fa. La coltre di fumo è passata sui monti Urali e ha colpito la regione del Volga", ha dichiarato l'esperto in un'intervista a "Vechernaja Moskva". Kuksin ha assicurato che tuttavia è troppo presto perché i moscoviti temano per la propria salute. La situazione è invece differente per le città siberiane, fortemente colpite dalla massa di fumo. Allo stesso tempo, la coltre di fumo non si estingue, quindi è improbabile che la situazione cambi nelle prossime settimane. "Circa 12 milioni di ettari di foresta sono già stati distrutti", ha osservato l'esperto. In precedenza, il ministero delle Situazioni di emergenza russo ha riferito che oltre tre milioni di ettari di foresta stanno bruciando in Siberia. In tre regioni (Krasnoyarsk, Irkutsk, Buriazia), è stato imposto lo stato di emergenza. (Rum)