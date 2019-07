Brasile: scontro tra bande in carcere, sale a 57 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 57 il numero delle vittime seguite ai duri scontri registrati lunedì all'interno del carcere regionale di Altamira, in Brasile. Lo riferisce la Soprintendenza del sistema carcerario dello stato nordorientale di Parà (Susipe) aggiornando il primo bilancio fornito ieri, che parlava di 52 morti. Secondo quanto riferisce il portale "G1", gli incidenti, iniziati in mattinata e durati cinque ore, sarebbero scoppiati nel momento in cui alcuni reclusi appartenenti all'organizzazione criminale Comando Classe A (Cca) hanno attaccato il ramo del carcere nel quale si trovavano esponenti dei rivali del Comando Vermelho (Cv), dando alle fiamme alcune celle. La Susipe parla di 41 detenuti morti per asfissia e 16 decapitati, secondo un macabro rituale sempre più frequente nelle carceri brasiliane. (segue) (Brb)