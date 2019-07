Brasile: scontro tra bande in carcere, sale a 57 il bilancio delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli scontri due agenti di polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio e liberati al termine di un negoziato cui avrebbero preso parte il personale di un tribunale locale, la procura e i dirigenti del corpo di sicurezza. Le autorità locali hanno riferito che le 46 persone ritenute responsabili degli scontri sono state portate via dal carcere teatro degli scontri. Tra questi, sedici detenuti identificati come leader delle fazioni criminali verranno trasferiti in prigioni federali, mentre gli altri verranno ricollocati in altre strutture dello stato di Parà. Gli incidenti hanno rilanciato le polemiche nel paese, tanto sulle condizioni in cui versano le carceri, quanto sull'intensità delle tensioni tra le diverse sigle criminali. (segue) (Brb)