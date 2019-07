Brasile: scontro tra bande in carcere, sale a 57 il bilancio delle vittime (3)

- Il governatore di Parà, Helder Barbalho, ha rivendicato l'azione sin qui svolta per cercare di arginare i fenomeni criminali nelle carceri locali. "Con l'appoggio del ministero della Giustizia, abbiamo trasferito più di 30 leader di fazioni criminali, agendo in maniera preventiva", ha detto Barbalho. L'ordine degli avvocati brasiliano (Oab) ha però denunciato il sovraffollamento della struttura indicando tra le cause della tragedia il fatto che dei 311 detenuti ospitati dal carcere, 145 erano arrestati in attesa giudizio. "L'Oab esige una immediata verifica delle circostanze che hanno causato li violento episodio, ma più di tutto chiede" tra le altre cose garanzie sull'effettiva riabilitazione penale, sulla sicurezza degli agenti, misure contro il sovraffollamento carcerario. (segue) (Brb)