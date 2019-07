Sudan: proteste in diverse città dopo uccisione di 5 studenti nel Nord Kordofan, imposto il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza questa in diverse città del Sudan dopo l’uccisione di cinque ragazzi nelle proteste esplose ieri nella città di El Obeid, nella provincia del Nord Kordofan. Lo riferisce l’emittente britannica “Bbc”. Nel frattempo le autorità provinciali hanno imposto il coprifuoco in tutta la regione dopo le violenze di ieri. Le violenze sono state fermamente condannate dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef). “Sono devastato dalla sparatoria (di ieri) che ha portato alla morte di almeno cinque ragazzi della scuola superiore e decine di feriti gravi a El Obeid, nel Nord Kordofan. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, agli studenti e alla comunità”, ha dichiarato in una nota il rappresentante dell'Unicef in Sudan, Abdullah Fadil. “I ragazzi, fra i 15 e i 17 anni, stavano protestando contro l'avvio dell'anno scolastico in una situazione di incertezza politica in Sudan. Nessun bambino dovrebbe essere sepolto con la sua divisa scolastica. L'Unicef invita tutti coloro coinvolti nelle violenze a proteggere i bambini sempre e tenerli fuori dai pericoli, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario e i principi dei diritti umani”. (segue) (Res)