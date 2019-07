Sudan: proteste in diverse città dopo uccisione di 5 studenti nel Nord Kordofan, imposto il coprifuoco (2)

- L'Unicef, prosegue la nota, “chiede a tutte le parti di rispettare quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dal Sudan Child Act 2010 e non commettere gravi violazioni contro i bambini, fra cui il loro reclutamento e utilizzo nelle forze e nei gruppi armati”, ha aggiunto Fadil, che chiede al governo di indagare e fare in modo che tutti gli autori di violenza contro i bambini ne diano conto. “L'Unicef continuerà a lavorare coi partner nazionali e la comunità internazionale per proteggere e difendere i diritti dei bambini in Sudan”, conclude la nota. Gli studenti sono scesi in piazza ieri ad El Obeid per protestare contro la carenza di carburante e di pane. Le forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, la sigla che racchiude le forze dell’opposizione) hanno accusato le forze militari e paramilitari di aver aperto il fuoco sugli allievi delle scuole superiori, invocando proteste a livello nazionale e chiedendo al Consiglio militare di transizione (Tmc) di aprire un’inchiesta su quanto accaduto immediatamente i dettagli di una nuova autorità di transizione. (segue) (Res)