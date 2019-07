Sudan: proteste in diverse città dopo uccisione di 5 studenti nel Nord Kordofan, imposto il coprifuoco (3)

- Nel frattempo il governatore del Nord Kordofan, Al Sadiq al Tayeb Abdallah, ha accusato gli “infiltrati” di aver deviato una manifestazione pacifica dal suo corso e di aver attaccato una succursale bancaria tentando di attaccarne un’altra, come riferito dall'agenzia di stampa statale “Suna”. Inoltre, le autorità del Nord Kordofan hanno chiuso tutte le scuole in tutto lo stato fino a data da destinarsi, descrivendo gli eventi come “deplorevoli”. I funerali delle vittime si terranno oggi. Nel frattempo è stato nuovamente rinviato il nuovo round di colloqui inizialmente previsto per oggi a Khartum tra il Tmc e le Ffc, come riferito da fonti locali all’emittente televisiva satellitare emiratina “al Arabiya”, secondo cui il rinvio si è reso inevitabile dal momento che che una delegazione del Consiglio militare si trova in missione nella regione del Kordofan settentrionale, mentre la commissione tecnica incaricata di redigere la bozza di Documento costituzionale non ha ancora concluso il suo lavoro. Intanto ad El Obeid, nella provincia del Kordofan settentrionale, si registrano nove feriti tra gli studenti che ieri hanno manifestato contro i militari al potere a causa dell’intervento della polizia che li ha dispersi con i gas lacrimogeni. (segue) (Res)