Torino: Schellino, in palazzine ex Moi social housing e studentati, cantieri in autunno

Torino, 30 lug 10:19 - (Agenzia Nova) - "La struttura sarà messa in sicurezza e in autunno dovrebbe partire il cantiere. L'obiettivo è creare un mix tra social housing, studentati, alloggi temporanei, evitando in questo modo di creare ghetti. Le persone sono pronte e contente di andarsene, ora avranno una collocazione e offerte lavorative". Così l'assessora al welfare del Comune di Torino, Sonia Schellino, presente all'ex Moi durante le operazioni di sgombero delle palazzine olimpiche. (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "La struttura sarà messa in sicurezza e in autunno dovrebbe partire il cantiere. L'obiettivo è creare un mix tra social housing, studentati, alloggi temporanei, evitando in questo modo di creare ghetti. Le persone sono pronte e contente di andarsene, ora avranno una collocazione e offerte lavorative". Così l'assessora al welfare del Comune di Torino, Sonia Schellino, presente all'ex Moi durante le operazioni di sgombero delle palazzine olimpiche. (Rpi)