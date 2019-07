Nord Macedonia: premier Zaev, censimento da fare non oltre il 2020

- Sarebbe difficile accettare uno slittamento al 2021 del censimento della popolazione macedone previsto per il 2020: lo ha dichiarato il premier di Skopje Zoran Zaev, commentando le prossime riunioni che dovrebbero tenersi con i partiti dell'opposizione sull'importante appuntamento che attende il paese balcanico. Nelle scorse ore il portavoce del partito Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne), Naum Stoilkovski, ha confermato che il maggiore schieramento dell'opposizione ha acconsentito ad un primo confronto sul tema del censimento nella Macedonia del Nord ed anche sulla riforma della Procura speciale intercettazioni. Il censimento è particolarmente importante per la Macedonia del Nord, anche alla luce della consistente minoranza albanese (che conta per oltre il 25 per cento della popolazione). (Mas)