Egitto-Ue: ministro Shoukry si congratulata con il prossimo Alto rappresentante Borrell

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha telefonato all’omologo spagnolo Josep Borrell, destinato a succedere all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Federica Mogherini. Congratulandosi per la recente nomina, Shoukry ha auspicato che la collaborazione tra il Cairo e l’Ue possa dare “un efficace contributo positivo per risolvere diverse questioni internazionali”, si legge in una nota del ministero degli Esteri egiziano. Shoukry ha espresso apprezzamento per “il livello unico dei legami spagnoli-egiziani” e si è detto impaziente di vedere un “aumento degli investimenti spagnoli in Egitto”. Il capo della diplomazia del Cairo ha quindi invitato la controparte spagnola a visitare la capitale del paese arabo il prima possibile. (Cae)