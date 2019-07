Migranti: Delrio (Pd), Salvini la smetta con ricette disumane e sbarchi naufraghi Gregoretti

- Il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, in merito al caso della nave Gregoretti, ribadisce su Twitter che "la Legge del mare è chiara. Gli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia anche: salvare vite umane è un obbligo. Salvini - continua Delrio - la smetta con le sue ricette disumane e faccia il suo dovere: sbarcare immediatamente i naufraghi della Gregoretti e fare accordi in Ue per i ricollocamenti". (Rin)