Benin-India: Kovind a Porto-Novo, paese “importante porta d’accesso all’Africa occidentale”

- Il presidente indiano Ram Nath Kovind, è arrivato a Porto-Novo, capitale del Benin, dove ha tenuto un discorso all’Assemblea nazionale. Il capo di Stato indiano ha parlato di “una giornata storica” per le relazioni bilaterali. “I nostri legami sono stretti da una traiettoria politica condivisa”, ha affermato Kovind, ricordando le passate lotte di entrambi i paesi contro il colonialismo e le figure del Mahatma Gandhi, padre della nazione indiana, che trascorse 21 anni in Africa, e del cardinale Bernardin Gantin, “orgoglioso figlio del Benin”. Il leader indiano ha riconosciuto il cammino democratico compiuto dal paese africano: “Apprezziamo profondamente il rafforzamento delle radici democratiche in questo paese. Il viaggio politico che avete iniziato negli anni Novanta ha fatto molta strada. Il suo consolidamento ininterrotto negli ultimi 30 anni, in una regione complessa e lacerata, è un brillante esempio da seguire per molti. L’importanza della democrazia per il progresso e la prosperità non può essere sottovalutata”. (segue) (Res)