Benin-India: Kovind a Porto-Novo, paese “importante porta d’accesso all’Africa occidentale” (2)

- Kovind ha poi dichiarato che il principio di inclusione guida l’azione politica indiana sia negli affari interni che nell’impegno esterno: “Rimaniamo impegnati a lavorare con voi per soddisfare le aspirazioni della vostra gente su questa base e in conformità con i principi della cooperazione Sud-Sud”, ha sintetizzato. Quindi ha citato una serie di progetti di sviluppo, auspicando il rapido completamento di un sistema di approvvigionamento idrico che raggiungerà 103 villaggi del Benin grazie a un accordo di finanziamento di 42 milioni di dollari. Il presidente indiano ha menzionato anche la cooperazione in ambito farmaceutico e sanitario; quella in campo energetico, nell’ambito dell’Alleanza solare internazionale (Isa), e quella per la formazione dei giovani. Infine, Kovind si è soffermato sulla lotta al terrorismo e alla pirateria, sulla riforma della governance globale e la difesa del multilateralismo e sul commercio: “Consideriamo la Repubblica del Benin un’economia in rapida crescita, un partner amichevole e un’importante porta d’accesso all’Africa occidentale”, ha affermato il presidente indiano, ricordando che gli scambi commerciali bilaterali stanno crescendo e hanno raggiunto 803 milioni di dollari l’anno scorso e auspicando che i visti elettronici possano dare un ulteriore impulso ai viaggi d’affari e ai contatti interpersonali. (segue) (Res)