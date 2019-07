Benin-India: Kovind a Porto-Novo, paese “importante porta d’accesso all’Africa occidentale” (3)

- In Benin operano al momento quasi cento compagnie indiane o di proprietà indiana. La tappa di Kovind a Porto-Novo segue quella effettuata a Cotonou, dove ha incontrato l’omologo Patrice Talon e annunciato una linea di credito di 100 milioni di dollari. Al termine del colloquio è stato emesso un comunicato congiunto secondo il quale i due presidenti hanno espresso soddisfazione per le “eccellenti relazioni amichevoli e cooperative” e concordato di intensificare gli sforzi per far crescere il commercio e gli investimenti. Il presidente indiano ha annunciato una linea di credito di cento milioni di dollari per il Benin per progetti di sviluppo e programmi di lingua inglese nell’ambito della cooperazione tecnica ed economica (Itec). È stata discussa la possibilità di collaborare anche alla costruzione di capacità nella difesa, soprattutto per contrastare il terrorismo e la pirateria. (segue) (Res)