Benin-India: Kovind a Porto-Novo, paese “importante porta d’accesso all’Africa occidentale” (5)

- Kovind lascerà oggi il Benin dopo un incontro con la comunità indiana e partirà alla volta del Gambia. Domani a Banjul il presidente indiano incontrerà l’omologo gambiano, Adama Barrow, e sarà ospite dell’Assemblea nazionale, aperta per una sessione speciale. La sede parlamentare è uno dei più importanti progetti realizzati nell’Africa occidentale con linee di credito aperte da Nuova Delhi. Il capo di Stato indiano presenzierà anche all’inaugurazione di una mostra dedicata al Mahatma Gandhi. Il primo agosto Kovind si trasferirà in Guinea, nella cui capitale, Conakry, sarà ricevuto dall’omologo guineano Alpha Condé. L’incontro sarà seguito il 2 agosto da colloqui tra le rispettive delegazioni. Il 3 agosto, dopo un’interazione con una rappresentanza di connazionali, il presidente dell’India ripartirà per rientrare in patria. (Res)