Energia: Cile, Enel sigla con AngloAmerican il più grande accordo fornitura energia rinnovabile del Gruppo (3)

- Il Gruppo Enel opera in Cile attraverso Enel Chile e le sue controllate: Enel Generacion Chile e Enel Green Power Chile nella generazione, Enel Distribucion Chile nella distribuzione, ed Enel X Chile nel settore delle soluzioni energetiche avanzate. Enel è la più grande azienda elettrica per capacità installata in Cile con circa 7.500 MW, di cui 4.700 MW di rinnovabili, che includono oltre 3.500 MW da idro, oltre 600 MW da fonte eolica, circa 500 MW da solare e circa 40 MW da energia geotermica. Nel 2018, Enel in Cile ha venduto circa 23,2 TWh di energia elettrica. Enel in Cile ha 1,9 milioni di clienti e oltre 2.000 dipendenti. Nel Paese ha sede inoltre Enel Américas, attraverso la quale il Gruppo opera in Argentina, Brasile, Colombia e Perù. (Com)