Slovenia: via libera a fusione gruppi editoriali "Dnevnik" e "Vecer"

- L'Agenzia slovena per la tutela della concorrenza (Avk) ha dato il via libera alla fusione tra i quotidiani "Dnevnik" e "Vecer", rispettivamente il secondo e il terzo gruppo editoriale della Slovenia. Secondo Avk, il progetto di fusione sarebbe in linea con le regole della concorrenza. L'emittente "Radio Slovenija" riferisce che la fusione dei due gruppi li porterebbe ad avere una quota del 40 per cento del mercato della carta stampata sloveno. Il ministero della Cultura di Lubiana ha già dato la sua approvazione lo scorso dicembre. "Vecer", con sede a Maribor, è stato pubblicato dal principale gruppo editoriale del paese, "Delo", fino al 2014 quando è stato venduto agli imprenditori Uros Hakl e Saso Todorovic, proprio a causa di problemi legati alla concorrenza.(Lus)