Iraq-Iran: siglato accordo su fondi comuni di investimento

- I governi di Iran e Iraq hanno firmato un memorandum d'intesa che prevede l'istituzione di fondi comuni di investimento e lo scambio di materie prime. Tale operazione rientra negli sforzi di Teheran per uscire lo stallo economico in cui precipitata a causa dell'aumento delle sanzioni statunitensi in seguito all'uscita dall'accordo sul nucleare. (Res)