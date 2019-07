Romania: oggi riunione Consiglio supremo difesa, focus anche su omicidio Caracal

- Il Consiglio supremo della difesa della Romania si riunisce oggi dopo essere stato convocato del capo dello Stato, Klaus Iohannis. Nell'agenda delle discussioni c'é anche la gestione da parte delle autorità romeno del caso dell'omicidio di Caracal (paese nel sud della Romania. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mediafax". "Non commenterò i dettagli di questo caso fino al completamento dell'indagine e le relazioni che discuteremo, molto seriamente, nel Consiglio supremo di difesa Normalmente, non si dovrebbe arrivare a discutere di un caso del genere nel Consiglio supremo. E respingo l'approccio politico proposto dal governo romeno, che dovrebbe pensare se sia o meno l'autore morale di questa tragedia ", ha detto il capo dello Stato in una dichiarazione. Sempre in questa riunione, il presidente Iohannis informerà i membri del Consiglio supremo di prendere atto delle dimissioni del direttore del Servizio speciale di telecomunicazioni (Sts), Ionel Vasilc. (segue) (Rob)