Romania: oggi riunione Consiglio supremo difesa, focus anche su omicidio Caracal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha convocato la scorsa settimana la riunione del Consiglio supremo di difesa. Il ministro delle Finanze pubbliche, Eugen Teodorovici, ha annunciato giovedì scorso, nel contesto delle discussioni sulla rettifica di bilancio, che si terrà una riunione del Consiglio supremo difesa questa settimana. Teodorovici ha sostenuto che non c'é tempo per l'approvazione della rettifica del bilancio fino al 31 luglio, come previsto, in modo che l'esecutivo possa adottare questo progetto una settimana dopo. I membri del Consiglio supremo di difesa romeno sono il presidente Klaus Iohannis, il primo ministro Viorica Dancila, il ministro della Difesa Gabriel Les, il ministro degli Affari interni Nicolae Moga, il ministro degli Affari esteri, Ramona Manescu, il ministro della Giustizia Ana Birchall, il ministro dell'Economia Nicolae Badalau, il ministro delle Finanze pubbliche Eugen Teodorovici, i capi dei due servizi d'intelligence Eduard Hellvig e Gabriel Vlase, il capo dello Stato maggiore della Difesa Nicolae Ciucae il consigliere presidenziale per la Sicurezza nazionale, Mihai Somordolea. L'ultima riunione Consiglio supremo di difesa si è tenuta alla fine dello scorso anno. (Rob)