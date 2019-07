Cina-Usa: al via 12mo round colloqui commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso oggi a Pechino il dodicesimo round di consultazioni economiche e commerciali di alto livello tra Cina e Stati Uniti, che proseguirà anche nella giornata di domani, 31 luglio. "I principali negoziatori commerciali di entrambe le parti si incontreranno a Shanghai per attuare l'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato a Osaka, e tenere il nuovo ciclo di consultazioni sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco", ha affermato Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio nei giorni scorsi. In risposta alle ipotesi di un progressivo "distacco" delle economie cinese e statunitense, Gao ha affermato che il cosiddetto "disaccoppiamento" delle due economie è contrario alla legge dell'economia di mercato, il desiderio delle imprese di entrambi i paesi e del benessere dei due popoli, e avrebbe anche un enorme impatto sulla catena industriale globale e sull'economia mondiale. (segue) (Cip)