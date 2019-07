Cina-Usa: al via 12mo round colloqui commerciali (5)

- La telefonata era stato il primo contatto ad alto livello dopo che il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping hanno accettato lo scorso mese di riprendere i colloqui sul commercio. Il presidente Trump e Jinping hanno acconsentito a una pausa provvisoria nella disputa commerciale durata quasi un anno dopo essersi incontrati al summit del G20 in Giappone, il 29 giugno, dirigendo i loro negoziatori a trovare una via per raggiungere un accordo. I leader non hanno delineato un calendario per i negoziati o una scadenza per finalizzare un accordo commerciale. (segue) (Cip)