Cina: ministero Esteri, lotta a estremismo nello Xinjiang dovrebbe essere sostenuta

- Il tentativo di alcuni paesi occidentali di offuscare l'immagine della regione autonoma uigura dello Xinjiang è destinato a fallire, e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo nella regione dovrebbe essere sostenuta e rispettata. Lo ha affermato ieri la un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Di recente, gli ambasciatori di 50 paesi presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra hanno inviato una lettera congiunta al presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) e all'Alto Commissario per i diritti umani per esprimere il loro sostegno alla posizione della Cina su questioni relative allo Xinjiang. "I 50 ambasciatori, che provengono da paesi tra cui Russia, Pakistan, Arabia Saudita, Algeria e Cuba, hanno dichiarato collettivamente per la prima volta che le misure antiterrorismo e anti-radicalizzazione, compresa l'istituzione di centri di istruzione e formazione professionale, hanno effettivamente salvaguardato i diritti umani fondamentali nello Xinjiang", ha sottolineato Hua, commentando la recente lettera di 24 paesi membri dell' Unhrc che critica invece lo stato dei diritti umani nella regione. (segue) (Cip)