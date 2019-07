Cina: ministero Esteri, lotta a estremismo nello Xinjiang dovrebbe essere sostenuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 24 membri, con una popolazione totale di non più di 600 milioni di persone, sono tutti paesi occidentali sviluppati, nessuno dei quali è un paese islamico o in via di sviluppo. Mentre dei 50 paesi che supportano la Cina provengono da Asia, Africa, America Latina ed Europa , con una popolazione totale di quasi 2 miliardi di persone, 28 sono membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica e la loro popolazione è più del doppio di quella dei 24 membri che hanno criticato la Cina ", ha detto Hua. "Quindi è ovvio chi ha ragione e chi ha torto sulla questione dello Xinjiang", ha aggiunto. Hua ha aggiunto che molti degli ambasciatori che hanno sostenuto la politica cinese dello Xinjiang hanno visitato la regione ed hanno riferito la realtà della situazione sul campo. (segue) (Cip)