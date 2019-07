Cina: ministero Esteri, lotta a estremismo nello Xinjiang dovrebbe essere sostenuta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come hanno sottolineato gli ambasciatori, coloro che hanno visitato lo Xinjiang hanno verificato che ciò che hanno visto e sentito era completamente diverso da quanto descritto nei resoconti dei media occidentali", secondo Hua. "Gli ambasciatori hanno anche apprezzato i risultati raggiunti dalla Cina in materia di diritti umani, ritengono che l'istituzione dello Xinjiang di centri di istruzione e formazione professionale, nonché altre misure antiterrorismo e anti-radicalizzazione, abbiano effettivamente garantito i diritti umani di base. e hanno esortato i paesi interessati a interrompere le loro infondate accuse alla Cina ", ha detto la portavoce. "Questo dimostra pienamente che la comunità internazionale ha un quadro equilibrato dello sviluppo dello Xinjiang", ha detto Hua, aggiungendo che il tentativo di fare pressione sulla Cina in nome dei "diritti umani" non avrà mai successo. (segue) (Cip)