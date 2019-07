Cina: ministero Esteri, lotta a estremismo nello Xinjiang dovrebbe essere sostenuta (4)

- "Di fronte a gravi minacce di terrorismo ed estremismo, la Regione autonoma uigura dello Xinjiang ha adottato una serie di misure antiterrorismo e di de-radicalizzazione a norma di legge, tra cui l'istituzione di centri di istruzione e formazione professionale", ha affermato Hua, aggiungendo che tali misure hanno cambiato la situazione. "In quasi tre anni, nello Xinjiang non si è verificato un singolo episodio di violenza o terrorismo. La regione gode ora di stabilità sociale e unità tra tutti i gruppi etnici", ha aggiunto Hua. La portavoce ha affermato che la Cina sta lavorando con tutte le parti per garantire che i meccanismi multilaterali per i diritti umani si attengano agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. (segue) (Cip)