Cina: ministero Esteri, lotta a estremismo nello Xinjiang dovrebbe essere sostenuta (5)

- "Le questioni relative ai diritti umani dovrebbero essere affrontate in modo obiettivo, equo e non selettivo. Dobbiamo promuovere la causa internazionale dei diritti umani in modo corretto attraverso un dialogo e una cooperazione costruttivi", ha detto. "Siamo fermamente contrari all'atto di qualsiasi paese di utilizzare il Consiglio dei diritti umani e altri meccanismi per interferire negli affari interni di altri paesi e criticare ed esercitare pressioni ostinatamente su altri. Esortiamo i paesi interessati a correggere i loro errori in una volta, non a politicizzare il emettere o praticare doppi standard e smettere di intromettersi negli affari interni di altri paesi", ha aggiunto Hua. (Cip)