Cina: premier Li chiede sforzi per migliorare qualità istruzione di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha chiesto sforzi per migliorare la qualità e promuovere la parità dell'istruzione di base. Lo riferisce la stampa cinese. Li ha affermato che il paese dovrebbe fornire un maggiore sostegno allo sviluppo dell'istruzione nelle regioni povere del paese, garantire uno sviluppo equilibrato dell'istruzione obbligatoria e affrontare il problema dell'abbandono scolastico legato al reddito familiare. "Occorre fare sforzi per garantire che i figli dei lavoratori migranti ricevano un'istruzione obbligatoria in luoghi in cui lavorano i genitori, sviluppare l'istruzione prescolare, promuovere servizi di istruzione basati su Internet, migliorare la sicurezza delle scuole e garantire gli stipendi degli insegnanti", ha aggiunto Li. Il vicepremier Sun Chunlan, anch'egli presente all'incontro, ha dichiarato che "i comitati di partito e i governi a tutti i livelli dovrebbero elencare l'istruzione di base come una priorità, adottare misure efficaci per attuare le politiche del governo centrale e rafforzare la supervisione delle scuole".(Cip)