Egitto: al via oggi visita di Shoukry in Grecia e a Cipro

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si reca oggi ad Atene, in Grecia, prima tappa di un tour che lo porterà anche a Cipro. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri del Cairo. “Durante la visita ad Atene è previsto un incontro con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e con il ministro degli Esteri Nikos Dendias”, fa sapere il portavoce ministeriale Ahmed Hafez. Successivamente, Shoukry si recherà a Cipro, dove incontrerà il presidente Nikos Anastasiades e il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides. Sul tavolo, oltre alle relazioni bilaterali, vi saranno questioni regionali e internazionali di interesse comune, quali la lotta al terrorismo, il contrasto alle migrazioni irregolari, le crisi in Medio Oriente e la cooperazione trilaterale nel settore energetico. (Res)