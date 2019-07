Marocco: Mohammed VI annuncia una nuova generazione di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso in occasione del ventesimo anniversario dell'ascesa al potere in Marocco, re Mohammed VI rompe il protocollo indicando i limiti sociali dell'attuale modello di sviluppo e annuncia una nuova generazione di riforme. "Siamo riusciti a costruire un Marocco moderno", ha affermato il monarca, 55 anni, nel suo discorso a reti unificate. Il paese nordafricano “si basa sui progetti strategici realizzati durante i primi due decenni di regno: autostrade, grandi porti, rivoluzione ferroviaria, riqualificazione dei perimetri urbani”. Il sovrano si è inoltre detto “fortemente determinato” a correggere “le disfunzioni esistenti nella società”. La costruzione di un "Marocco in cui le disparità (...) stanno scomparendo richiede nuove competenze in diverse posizioni e livelli di responsabilità (...) incluso il governo", ha detto Mohammed VI, succeduto al padre Hassan II il 30 luglio di 20 anni fa nel 1999. (Res)