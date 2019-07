Marocco: Mohammed VI tende una mano all’Algeria

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha teso la mano alla vicina Algeria “per garantire la riconciliazione”. Parlando ieri sera in occasione del discorso alla nazione per il ventesimo anniversario dell'ascesa al trono, il capo dello Stato marocchino ha ricordato di aver già chiesto un riavvicinamento con Algeri il 6 novembre 2018, durante il discorso che commemorazione della Marcia Verde. Il gesto però rimase una lettera morta. In questo discorso, re Mohammed VI ha ribadito l’impegno del suo paese per "dare la mano ai fratelli in Algeria, fedeli ai legami di fratellanza e religione che hanno sempre unito i nostri due popoli". Per il monarca marocchino, "questa profonda fede nella comunità del destino, sostenuta da una storia e da una civiltà comuni, ci incoraggia a lavorare, con speranza e ottimismo, per realizzare aspirazioni di unità, complementarietà e integrazione, portata avanti dal popolo dei nostri fratelli del Maghreb”. Da decenni Marocco e Algeria convivono in un clima di tensione e conflitto. I due paesi, infatti, non hanno ancora risolto dispute territoriali per la definizione dei confini e per il controllo strategico del Sahara. Da più di vent’anni la frontiera tra Marocco e Algeria rimane chiusa. L’Algeria, inoltre, sostiene il Fronte Polisario nella lotta per l’autodeterminazione del popolo saharawi e dell’indipendenza del Sahara occidentale, l’ex colonia spagnola reclamata da Rabat con la Marcia Verde voluta da Hassan II, padre dell’attuale sovrano Mohammed VI, nel 1975.(Mar)