Asean: Lavrov da oggi in Thailandia per riunione ministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si reca da oggi in visita ufficiale di due giorni in Thailandia in occasione della 52ma riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lavrov ha in agenda un incontro con l’omologo thailandese, Don Pramudwinai, e con il primo ministro Prayut Chan-o-cha. Secondo il ministero degli Esteri russo, le parti dovrebbero discutere lo stato attuale e le prospettive della cooperazione bilaterale nonché le pertinenti questioni internazionali e regionali. Secondo i resoconti dei media, Lavrov potrebbe anche incontrare gli omologhi statunitense e giapponese, Mike Pompeo e Taro Kono, a margine della riunione dell'Asean.(Rum)