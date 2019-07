Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 30 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 12 - Assessorato allo Sport, corso Ferrucci 122: l'assessore finardi interviene alla conferenza stampa di presentazione della seconda tappa del Grand Prix di Triathlon che si terrà al Parco del Valentino domenica 4 agosto.Ore 14.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni IV (pres. Iaria) e della II (pres. Carretto). Odg: Presentazione dati Osservatorio ERPOre 16.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni VI (pres. Mensio) e della IV (pres. Iaria). Odg: Manutenzione terreni ATC in via ScotellaroREGIONEOre 10 e 14,30, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio regionale(Rpi)