Asean: ministro Esteri cinese Wang Yi a Bangkok per riunioni ministeriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, è in visita di stato in Thailandia dal 30 luglio al 3 agosto, su invito dell'omologo thailandese Don Pramudwinai, per partecipare a vari incontri a Bangkok: la riunione dei ministri degli Esteri Cina-Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico); quella tra i ministri dei paesi Asean, della Cina, del Giappone e della Repubblica di Corea; quella dei ministri dell'Asia orientale e il Vertice dei ministri degli Esteri del Forum regionale dell'Asean. L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico comprende Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (Fim)