Marocco: Mohammed VI riceve il governatore della Banca centrale

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ricevuto ieri presso il palazzo reale di Tetouan, Abdellatif Jouahri, governatore della Banca centrale (Bank Al-Maghrib), che ha presentato il rapporto annuale sulla situazione economica, monetaria e finanziaria per l'esercizio finanziario 2018. In un discorso, Jouahri ha affermato che in un contesto internazionale incerto, l'economia nazionale ha registrato un tasso di crescita del 3 per cento, influenzato in particolare dalla lenta ripresa dei settori non agricoli, sottolineando tuttavia che il tasso di disoccupazione è sceso al 9,8 per cento, pur rimanendo elevato tra i giovani, in particolare gli abitanti delle città. In termini di saldi macroeconomici, il governatore ha affermato che il risanamento di bilancio è leggermente rallentato, con un disavanzo salito al 3,7 per cento del Pil. Allo stesso tempo, il disavanzo delle partite correnti si è ampliato al 5,5 per cento del Pil, nonostante il costante andamento positivo delle esportazioni. (Mar)