Marocco-Spagna: re Felipe VI si congratula con Mohammed VI in occasione della Festa del Trono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ricevuto un messaggio di congratulazioni dal re Felipe VI di Spagna, in occasione del ventesimo anniversario della Festa del Trono, che segna l’ascesa al potere del monarca nordafricano avvenuta il 30 luglio 199. In questo messaggio, Felipe VI ha espresso, a suo nome e del popolo spagnolo, i suoi più calorosi auguri e i più sinceri complimenti “per la modernizzazione e i numerosi progressi fatti dal Regno del Marocco in questi vent'anni. I nostri due paesi, vicini e amici, sono partner strategici globali che hanno raggiunto livelli molto elevati di accordo e livelli esemplari di cooperazione in molti settori sulla base della fiducia e del rispetto reciproci. Sono fortemente impegnato nel desiderio condiviso di rafforzare ogni giorno questa relazione stretta e unita al servizio del maggior benessere e prosperità dei nostri due popoli", ha detto il re di Spagna, citato dall’agenzia di stampa “Map”. (Mar)