Marocco: premier El Othmani a rivale islamico Benkirane, “non sei il centro del mondo”

- Il segretario generale del Partito di giustizia e sviluppo (Pjd) e primo ministro marocchino, Saad-Eddine El Othmani, ha attaccato con forza il suo predecessore Abdelilah Benkirane. "Nessuno creda – ha detto il premier - di poter illuminare da solo i cieli del paese. C'è una partnership tra tutte le parti e lavoriamo insieme. Senza questo, non possiamo affrontare sfide che assomigliano a onde sfrenate che trasportano popoli e Stati". El Othmani ha affermato che “l'egocentrismo danneggia il suo autore quando ha bisogno di saggezza, una visione più ampia dei problemi, cooperazione e mutuo aiuto”. Il capo del Pjd, che ha sempre favorito la conciliazione allo scontro, sembra aver cambiato strategia. Il quotidiano “Assabah” riporta che El Othmani è riamasto sorpreso dall'ondata di critiche suscitate dall'adozione della legge quadro sull’istruzione – che introduce il francese a scapito dell’arabo per le lingue scientifiche. El Othmani rivelato di aver incontrato l'organizzazione giovanile del partito e si è reso conto che gli attivisti presenti non avevano letto una sola riga della legge quadro, criticando il provvedimento a priori. (Mar)