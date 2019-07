Mauritania: compagnia mineraria Snim decide aumento stipendi dipendenti

- La compagnia mineraria statale mauritana Snim, ha deciso di aumentare lo stipendio dei suoi dipendenti. In base all’accordo firmato con i suoi lavoratori nel 2017, la compagnia ha approvato aumenti che arrivano anche al 10 per cento. Gli aumenti partiranno dal mese di luglio. L’accordo prevedeva che l’aumento sarebbe scattato se il prezzo del ferro fosse rimasto al di sopra dei 90 dollari alla tonnellata per sei mesi consecutivi. (Res)