Energia: l'Algeria limita l'assunzione di lavoratori stranieri nel settore degli idrocarburi

- Il testo della nuova legge sugli idrocarburi in Algeria prevede la priorità di reclutamento di lavoratori algerini per le aziende energetiche. Secondo il quotidiano "Echorouk", la proposta di legge sugli idrocarburi afferma all’articolo 134 che "le parti contraenti e gli operatori di un progetto di idrocarburi dovranno ricorrere a personale qualificato dando priorità a quello nazionale”. Nello stesso articolo, la legge afferma che le parti contraenti (Sonatrach, i suoi partner stranieri e le società di gestione algerine), durante l'avvio delle operazioni (ricerca, esplorazione, esplorazione e produzione), dovranno avere lavoratori algerini per soddisfare tutti i requisiti di esplorazione e produzione che sono specificati nel contratto sugli idrocarburi. (Ala)