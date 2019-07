Georgia-Russia: stampa Tbilisi, possibile sostituto viceministro Karasin considerato "persona non grata"

- Ivan Voljnkin, il diplomatico che potrebbe sostituire il viceministro degli Esteri russo Grigorj Karasin, è una persona non grata in Georgia. È quanto riferisce l’agenzia di stampa georgiana “Interpressnews”, ricordando che ieri è stato annunciato che Karasin lascerà presto l’incarico di viceministro degli Esteri russo e inviato speciale per i colloqui di Ginevra con la Georgia per sopraggiunti limiti di età. Voljnkin, come spiega il media di Tbilisi, è stato espulso dalla Georgia insieme ad altri due diplomatici russi nel 2007 dalle autorità dell’epoca in relazione al cosiddetto "caso di spionaggio" avviato contro diversi leader dell'opposizione. Sul tema della sostituzione di Karasin è intervenuto anche l’inviato speciale del governo georgiano ai colloqui di Ginevra, Zurab Abashidze. "Oggi siamo stati informati dai media sulla possibile sostituzione di Gregorj Karasin. Farò commenti dettagliati sul futuro formato dei colloqui dopo che sarà annunciato ufficialmente chi sostituirà Karasin”, ha detto Abashidze. (segue) (Res)