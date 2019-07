Torino: Viminale, in corso sgombero ultime palazzine ex Moi

- Proseguono le attività del progetto Moi, nel solco già tracciato nei precedenti interventi. Stamattina sono iniziate le operazioni di sgombero e messa in sicurezza delle ultime due palazzine ancora occupate dell’area ex Moi (l'ex villaggio olimpico occupato dal 2013). In questo modo, si porta ad esecuzione una fase importante del protocollo d’intesa tra la città di Torino, la Prefettura di Torino, la città metropolitana, la regione Piemonte, la diocesi di Torino e la Compagnia di San Paolo. Lo riferisce il Viminale in una nota. Nelle palazzine risiedono complessivamente circa 350 cittadini extracomunitari (143 nella cosiddetta "palazzina grigia" e 198 in quella cosidetta "arancione"). Le nazionalità prevalenti sono Somalia, Nigeria, Mali, Niger, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Ghana, Etiopia, Senegal. Nei prossimi giorni, informa ancora la nota, è previsto il completamento delle operazioni di messa in sicurezza degli edifici sgomberati, onde evitare nuove, arbitrarie intrusioni. L’intervento complessivo si è reso possibile grazie ad una serie di finanziamenti del ministero dell’Interno e, da ultimo, dal contributo deliberato dalla regione Piemonte. (Com)