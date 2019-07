Cina-Filippine: ambasciatore a Manila, rapporto militare parte importante delle relazioni (6)

- Il segretario della Difesa filippino, Delfin Lorenzana, ha dichiarato durante un evento della Guardia Costiera che diverse navi da guerra cinesi sono transitate sulle acque immediatamente a sud delle Filippine quest'anno, senza inviare alcuna notifica alle autorità di Manila, aggiungendo di aver sottoposto personalmente la questione all'inviato cinese a Manila questa settimana. Lorenzana ha detto di aver discusso con l'ambasciatore cinese Zhao Jianhua in occasione dell'annuale discorso del presidente Rodrigo Duterte al Congresso, lo scorso lunedì 22 luglio. Proprio in quell'occasione, Duterte è tornato a difendere la Cina, aggiungendo che Manila non ha scelta se non accettare l'espansionismo cinese nel Mar Cinese Meridionale, anche alla luce dello schieramento di batterie missilistiche cinesi nella regione. Lorenzana ha dichiarato che le navi cinesi hanno "il diritto all'innocente passaggio", ma dovrebbero avvertire le autorità filippine, prima che le loro navi da guerra attraversino lo Stretto di Sibutu, all'estremo sud del paese. (segue) (Cip)